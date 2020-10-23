Набиуллина рассказала о вводе цифрового рубля

Банк России планирует запустить пилотное тестирование цифрового рубля в конце 2021 года. Об этом заявила на онлайн-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим этот проект как с одной стороны многообещающий, который, на наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом", - сказала Набиуллина.

Если решение о вводе цифрового рубля будет принято, то ЦБ видит необходимость сначала запустить его в режиме пилотирования на ограниченном числе пользователей. "Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года, и по мере получения этих результатов будем двигаться дальше. Но основное, конечно, сейчас - оценить плюсы и риски такого решения", - подчеркнула глава Банка России.

Свои предложения по выпуску цифровой валюты ЦБ опубликовал в середине октября. Окончательное решение по его запуску еще не принято, регулятор до конца года будет собирать отзывы рынка. Если решение будет положительным, то будет подготовлена концепция ввода цифрового рубля.

Цифровой рубль - это третья форма существования российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он должен совместить преимущества обеих привычных форм расчетов - им можно будет расплачиваться с мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и без доступа к интернету и мобильной связи. Цифровой рубль можно будет свободно переводить в наличные или в электронные деньги и наоборот, и в этом его отличие от криптовалют. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, хранящегося на специальном электронном кошельке - индивидуальном для каждого пользователя и открытом в платежной системе Банка России. При этом пока обсуждается степень участия в распространении цифрового рубля коммерческих банков.