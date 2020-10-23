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Начались съемки второго сезона сериала "Последний министр"

Новости
    23.10.2020, 18:35
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: КиноПоиск HD Фото: КиноПоиск HD
Фото: КиноПоиск HD

Стартовали съёмки второго сезона сериала "Последний министр" - о буднях вымышленного российского министерства перспективного планирования. Как сообщается, во втором сезоне указанное ведомство снова "будет решать вопросы государственной важности, а его главу Тихомирова (Ян Цапник) ждут новые карьерные вызовы".

Премьеру стоит ожидать (или не стоит - сами решайте) весной-летом 2021 года. К касту, включающему, помимо упомянутого Цапника, Ольгу Сутулову, Нелли Уварову, Сергея Епишева, Алексея Золотовицкого и так далее, присоединятся Екатерина Вилкова ("Мамы чемпионов", "Отель Элеон") и Александра Дроздова ("Рассвет").

Сценарист и режиссёр - по-прежнему Роман Волобуев.

Наш отзыв на первый сезон читайте здесь.

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