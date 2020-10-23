Собянин: Эпидемия коронавируса замедляется

Распространение коронавируса в Москве начало замедляться. Об этом в эфире "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости, но он идет более медленным темпом. Взрывного распространения нет", - сказал глава города.

Несмотря на то, что общее количество вновь выявленных случаев остается высоким, количество госпитализаций с ковидной пневмонией снижается.

С начала пандемии в городе выявлено 386 908 случаев заражения. Выздоровел 285 271 человек, умерли 6 249.