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23.10.2020 / 18:00
Текст: Сергей Бабкин

Собянин: Эпидемия коронавируса замедляется

Распространение коронавируса в Москве начало замедляться. Об этом в эфире "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.
Фото: iStock
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"Мы наблюдаем рост заболеваемости, но он идет более медленным темпом. Взрывного распространения нет", - сказал глава города.

Несмотря на то, что общее количество вновь выявленных случаев остается высоким, количество госпитализаций с ковидной пневмонией снижается.

С начала пандемии в городе выявлено 386 908 случаев заражения. Выздоровел 285 271 человек, умерли 6 249.

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