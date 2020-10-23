Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 22 октября 2020 года № 268-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года"

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 22 219 рублей, для трудоспособного населения - 23 423 рубля, для пенсионеров - 18 067 рублей, для детей - 23 215 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа А.А.Блощинский







