Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 22 октября 2020 года № 268-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года"

Новости

В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве экс-бойца ММА 00:28
В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 23.10.2020
Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео 23.10.2020
"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном 23.10.2020
В храме Христа Спасителя отпели протоиерея Дмитрия Смирнова 23.10.2020
В Кремле прокомментировали слова Трампа про Нагорный Карабах 23.10.2020
Миранчук попал в заявку "Аталанты на матч против "Сампдории" 23.10.2020
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи 23.10.2020
США ввели санкции против еще одного российского НИИ 23.10.2020
Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи 23.10.2020
"Ахмат" извинился перед избитым судьей 23.10.2020
Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы 23.10.2020
Минобороны сообщило о почти 13 тысячах выздоровевших от коронавируса 23.10.2020
РЖД временно сократит курсирование 57 пар поездов дальнего следования 23.10.2020
РПЛ отреагировала на избиение судьи в Грозном 23.10.2020
ВОЗ прогнозирует тяжелое развитие COVID-19 из-за роста заболеваемости 23.10.2020
У жены Макрона не нашли COVID-19 23.10.2020
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы двустороннего сотрудничества 23.10.2020
"Постановка" с Теннантом и Шином продлена на второй сезон 23.10.2020
Победителям Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech подарят миллион 23.10.2020
Эксперт рассказал, откуда взялся миф об опасности компьютерных игр 23.10.2020
В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам 23.10.2020
Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября 23.10.2020
Череповецкая студентка украла и потратила миллион от обиды на отца 23.10.2020
Что будет, если забыть включить нейтраль при буксировке 23.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 октября 2020 г.

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 22 октября 2020 года № 268-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года"

Дата подписания 22 октября 2020 г.
Опубликован 23 октября 2020 г.

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 22 219 рублей, для трудоспособного населения - 23 423 рубля, для пенсионеров - 18 067 рублей, для детей - 23 215 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа А.А.Блощинский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией