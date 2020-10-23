"Новая детская книга" объявила победителей 2020 года

Новости

Эксперт рассказал, откуда взялся миф об опасности компьютерных игр 19:12
В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам 18:46
Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября 18:39
Череповецкая студентка украла и потратила миллион от обиды на отца 18:34
Что будет, если забыть включить нейтраль при буксировке 18:26
Захарова объяснила русофобию Швеции 18:21
Польша возобновила прокачку российской нефти 18:16
Минобороны: Учения НАТО с ядерным оружием нарушают международный договор 18:13
Умерла диснеевская Белоснежка Мардж Чэмпион 18:09
Радиолог рассказал, как часто надо делать КТ во время пандемии 18:01
В Москве из-за ковидных нарушений опечатали Adrenaline Stadium 17:50
Чедвика Боузмана могут посмертно номинировать на два "Оскара" 17:50
Прилепин возглавит список партии "За правду" на выборах в Госдуму 17:32
Столетний уральский вуз получил высшую госнаграду Монголии 17:21
В США одобрили применение ремдисивира от COVID-19 только в стационарах 17:06
Вышел русский трейлер фильма "Изгоняющий дьявола: Инсомния" 17:05
Банк России увидел пространство для снижения ключевой ставки 16:59
Набиуллина оценила прошедшее ослабление рубля 16:59
Регистрационные подразделения ГИБДД Москвы будут работать без выходных 16:55
Минприроды отправит экспедицию к берегам Камчатки 16:17
Российский фильм номинирован на премию Европейской киноакадемии 16:12
Онлайн-кинотеатр Ivi покажет новый сезон сериала "Чума" 16:05
Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре" 16:05
РЖД начали продажу билетов к 4 ноября по 250 рублей 15:48
"Йокерит" второй раз в сезоне ушел на карантин из-за COVID-19 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
23.10.2020 17:48
Рубрика: Культура

"Новая детская книга" объявила победителей 2020 года

Текст: Наталья Лебедева
Впервые за 11 лет церемония награждения победителей литературного конкурса "Новая детская книга" прошла онлайн. В камерной обстановке издательства "Росмэн" победители получили главный приз - контракт на издание собственной рукописи и предложение поработать над макетом будущей книги.
Фото: Издательство "Росмэн" Фото: Издательство "Росмэн"
Фото: Издательство "Росмэн"

В этом году организаторы конкурса получили 3140 заявок из 37 стран. В очередной раз доказав, что современная детская литература живее всех живых, и молодым и уже опытным авторам есть, что предложить внимательному, непредсказуемому и избалованному Инстаграмом и Тик-Током юному читателю.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Театр на Таганке предложил зрителям билеты "без масок" за 500 тысяч рублей

После строгого отбора остались 29 финалистов, которые и разыграли призовые места. Работы принимались в трех основных номинациях: "Истории на вырост" (как сказочные, так и реалистичные истории для детей от 7 до 12 лет), "Мистика. Хоррор. Саспенс" (художественные произведения для подростков от 12 до 18 лет) и традиционная номинация для художников и авторов комиксов "Новая детская иллюстрация".

Автором лучшей истории для детей стала Юлия Линде, рассказавшая о мальчике Мише или точнее Мишангеле, который однажды утром проснулся с белоснежными крыльями на спине. Второе и третье место заняли соответственно "Табуретов и Чукля" Александры Созоновой и "Саня Зайцев и другие говорящие мыши" Ларисы Романовской. Приз читательских симпатий в этом году получил Артем Ляхович за повесть с интригующим названием "Тыры-пыры-дрымс".

Талантливее других нагнать ужаса и мистики сумел Глеб Кащеев со своим хоррором "Настоящая". Не оставляющая никаких шансов не испугаться "Избушка на краю омута" Полины Луговцевой заняла второе место, а в качестве компенсации получила приз читательских симпатий. Замыкает тройку лидеров, умеющих пощекотать нервы, "Снежный шелк" Аси Плошкиной.

В номинации "Новая детская иллюстрация" оказалось сразу четыре победителя. Бесспорным лидером стал авторский графический роман Екатерины Волжиной "The Black Hole". "Серия иллюстраций к произведению Л. Кэрролла "Алиса в Стране чудес" Юлии Макаровой получила заслуженное серебро. И сразу два финалиста стали обладателями бронзовых медалей - Мария Волкова, создавшая серию иллюстраций к произведениям Валентина Берестова, и Марина Кириллова, придумавшая оригинальные иллюстрации к сказке Шарля Перро "Красная шапочка".

Культура Литература

Главное сегодня

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Путин дал рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям
Собянин: Эпидемия коронавируса замедляется
Попова: Инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы
В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны