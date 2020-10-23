"Новая детская книга" объявила победителей 2020 года

Впервые за 11 лет церемония награждения победителей литературного конкурса "Новая детская книга" прошла онлайн. В камерной обстановке издательства "Росмэн" победители получили главный приз - контракт на издание собственной рукописи и предложение поработать над макетом будущей книги.

В этом году организаторы конкурса получили 3140 заявок из 37 стран. В очередной раз доказав, что современная детская литература живее всех живых, и молодым и уже опытным авторам есть, что предложить внимательному, непредсказуемому и избалованному Инстаграмом и Тик-Током юному читателю.

После строгого отбора остались 29 финалистов, которые и разыграли призовые места. Работы принимались в трех основных номинациях: "Истории на вырост" (как сказочные, так и реалистичные истории для детей от 7 до 12 лет), "Мистика. Хоррор. Саспенс" (художественные произведения для подростков от 12 до 18 лет) и традиционная номинация для художников и авторов комиксов "Новая детская иллюстрация".

Автором лучшей истории для детей стала Юлия Линде, рассказавшая о мальчике Мише или точнее Мишангеле, который однажды утром проснулся с белоснежными крыльями на спине. Второе и третье место заняли соответственно "Табуретов и Чукля" Александры Созоновой и "Саня Зайцев и другие говорящие мыши" Ларисы Романовской. Приз читательских симпатий в этом году получил Артем Ляхович за повесть с интригующим названием "Тыры-пыры-дрымс".

Талантливее других нагнать ужаса и мистики сумел Глеб Кащеев со своим хоррором "Настоящая". Не оставляющая никаких шансов не испугаться "Избушка на краю омута" Полины Луговцевой заняла второе место, а в качестве компенсации получила приз читательских симпатий. Замыкает тройку лидеров, умеющих пощекотать нервы, "Снежный шелк" Аси Плошкиной.

В номинации "Новая детская иллюстрация" оказалось сразу четыре победителя. Бесспорным лидером стал авторский графический роман Екатерины Волжиной "The Black Hole". "Серия иллюстраций к произведению Л. Кэрролла "Алиса в Стране чудес" Юлии Макаровой получила заслуженное серебро. И сразу два финалиста стали обладателями бронзовых медалей - Мария Волкова, создавшая серию иллюстраций к произведениям Валентина Берестова, и Марина Кириллова, придумавшая оригинальные иллюстрации к сказке Шарля Перро "Красная шапочка".