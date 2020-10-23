Нурмагомедов сбросил 8,5 кг перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание накануне поединка против Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

В пятницу прошла обязательная процедура взвешивания бойцов перед поединком за титул чемпиона в легком весе. И Нурмагомедов и Гэтжи уложились в лимит 70,3 кг. Поединок состоится в субботу на бойцовском острове в Абу-Даби.

Как стало известно, Нурмагомедов начал сгонять вес примерно за неделю до этого боя. Как сообщает ТАСС, россиянин согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг - утром до взвешивания.

На счету обладателя титула Нурмагомедова 28 боев и 28 побед в смешанных единоборствах. Гэтжи выиграл 22 боя и в двух проиграл.

Трансляция боев состоится на канале РЕН ТВ в 22:30. Главный бой вечера начнется не ранее 23:00 по московскому времени.