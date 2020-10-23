Определяющие COVID-19 по типу кашля системы могут появиться в аэропортах

Система оценки на возможное наличие коронавируса по типу кашля может появится в аэропортах РФ. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в рамках форума "Открытые инновации".

Такое технологическое решение, заявил Дмитрий Песков, было представлено компаниями Национальной технологической инициативы (НТИ) в качестве инновационной антиковидной разработки. "Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19", - раскрыл он детали работы предложенной системы в интервью РИА Новости.

Он также пояснил, что идея создания подобной разработки возникла не на пустом месте, а на уже имеющемся опыте зарубежных коллег, правда основанном на мирном изучении звуков. "Сейчас есть только два таких решения. В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания. Мы надеемся, что она тоже достаточно быстро, в течение нескольких месяцев свое решение на рынок выведет. Сейчас идет обсуждение с "Аэрофлотом" о начале тестирования решения в одном из аэропортов", - рассказал российский спецпредставитель.

Помимо этого, рассказал Дмитрий Песков, компании представили решения по дистанционному мониторингу. "Скажем, как человек принимает препараты на химическом уровне, правильно ли он вдохнул с помощью ингалятора необходимые лекарства. Это совершенно другой уровень медицины. Мы сделали огромный шаг вперед в появлении действительно персональной медицины, медицины, которая настроена на конкретного человека", - полагает он. Данная компания, по его словам, начинает в ближайшее время тестирование своей системы "Живое дыхание" в Забайкальском крае.

Он также уточнил, что четыре компании, входящие в систему НТИ, разработали систему быстрых тестов. "Есть электронный стетоскоп, дополненный искусственным интеллектом, который позволяет в домашних условиях "прослушать" легкие и оценить наличие патологических звуков - хрипов, свистов - без похода к врачу. Есть роботы-дезинфекторы. Много решений, которые успешно используются именно сейчас, их несколько десятков. При этом отмечу, что работа над ними началась гораздо раньше, они не были разработаны "специально для пандемии", но оказались крайне востребованы в условиях, когда устаревшие технологии оказались не у дел", - добавил Песков.