Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи

Российские звёзды НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин поддержали Хабиба Нурмагомедова перед поединком против Джастина Гэтжи. Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится в субботу вечером по московскому времени.

Свою поддержку Хабибу выразили хоккеисты сборной России - форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

"Хабиб, привет! Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Вся страна будет за тебя болеть. Покажи, что ты лучший. Мы с тобой, братуха. Давай, обнимаю", - сказал Овечкин в сториз Instagram Нурмагомедова.

"Все твои поклонники, друзья и родственники по всему миру будут болеть, переживать и поддерживать тебя. Я хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший. Хабиб, удачи тебе", - сказал Малкин в Instagram Сергея Жаткина.