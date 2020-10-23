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23.10.2020 22:03
Рубрика: Спорт

Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи

Текст: Максим Домчев

Российские звёзды НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин поддержали Хабиба Нурмагомедова перед поединком против Джастина Гэтжи. Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится в субботу вечером по московскому времени.

Хабиб и Гэтжи перед боем рассказали, в чем их сила

Свою поддержку Хабибу выразили хоккеисты сборной России - форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

"Хабиб, привет! Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Вся страна будет за тебя болеть. Покажи, что ты лучший. Мы с тобой, братуха. Давай, обнимаю", - сказал Овечкин в сториз Instagram Нурмагомедова.

"Все твои поклонники, друзья и родственники по всему миру будут болеть, переживать и поддерживать тебя. Я хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший. Хабиб, удачи тебе", - сказал Малкин в Instagram Сергея Жаткина.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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