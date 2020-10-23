Песков пояснил роль Путина в отправке Навального в ФРГ

Президент России Владимир Путин лично попросил Генпрокуратуру выпустить Алексея Навального за границу на лечение, но разрешение на отправку и перевозку больного было прерогативой врачей. Об этом заявили в Кремле.

"Президент именно говорил, что общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу и он не мог выезжать за границу. В этой части да, это мог сделать только президент", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но разрешение на отправление больного, его перевозку и так далее - это все не имело никакого отношения к президенту. Это была целиком и полностью прерогатива врачей", - заметил Песков.