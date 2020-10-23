Песков заявил о подконтрольности ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но находится под контролем, заверили в Кремле.

"Действительно, ситуация под контролем. Она нелегкая, она напряженная, но она под контролем", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии", - напомнил представитель Кремля.

Штаб правительства отладил работу со всеми регионами, "и там, где какие-то точки натяжения возникают, принимаются особенные меры", заключил Песков.