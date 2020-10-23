Победителям Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech подарят миллион

"Очень важно, что шестой год подряд Фонд развития промышленности поощряет лучших профессионалов WorldSkills Hi-Tech. Для конкурсанта и его эксперта - это не просто материальное вознаграждение и оценка уровня квалификации, а своеобразный код доступа в социальный лифт", - сказал он, пояснив, что трудно предугадать, как сложится дальнейший путь чемпиона: возможно, он получит повышение в своей компании, станет наставником, отправится за призовыми местами на международных первенствах или рискнет открыть свой бизнес.
"Мы понимаем, что появление десятков тысяч новых высококлассных специалистов - важнейшая задача для развития промышленности. Поэтому выступаем партнером Союза "Молодые профессионалы", - говорит директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. Кстати, фонд профинансировал уже более 700 проектов по созданию и модернизации производств, и благодаря реализации этих проектов в России будет создано более 26 тысяч новых рабочих мест.
Седьмой Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдет с 23 по 30 октября 2020 года в дистанционно-очном формате. Это будут самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий, возраст участников от 16 до 49 лет. Всего заявлено более 300 конкурсантов из России и 12 стран мира. Экспертное сообщество представят более 100 человек. Участники поборются за призовые места в 23 компетенциях в дистанционном и аккумуляционном форматах.
Как рассказали в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", конкурсанты будут выполнять задания под прицелом видеокамер на более чем 100 площадках промышленных предприятий, корпоративных учебных центров, а также партнерских вузов и колледжей по всей стране. Эксперты будут контролировать ход соревнований удаленно в онлайн-режиме. Оценку работ участников по 17 компетенциям проведут дистанционно, по 6 компетенциям изготовленные изделия направят почтой в центр управления соревнованиями в Екатеринбурге.
Иностранные конкурсанты из Франции, Беларуси, Казахстана, Китая, Филиппин, Армении, Колумбии, Германии, Бразилии, Ганы, ЮАР и Эквадора будут состязаться дистанционно по компетенциям "Инженерный дизайн CAD", "Сетевое и системное администрирование", "Управление жизненным циклом".
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", крупнейших холдингов и корпораций.
В рамках чемпионата пройдет фестиваль профессий проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Фестиваль состоится в дистанционно-очном формате, благодаря которому попробовать себя в разных профессиях смогут школьники из любой точки России.