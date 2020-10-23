Победителям Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech подарят миллион

Дан старт седьмому Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020. В этом году лучший конкурсант и его наставник получат от Фонда развития промышленности по миллиону рублей. Об этом сообщил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

"Очень важно, что шестой год подряд Фонд развития промышленности поощряет лучших профессионалов WorldSkills Hi-Tech. Для конкурсанта и его эксперта - это не просто материальное вознаграждение и оценка уровня квалификации, а своеобразный код доступа в социальный лифт", - сказал он, пояснив, что трудно предугадать, как сложится дальнейший путь чемпиона: возможно, он получит повышение в своей компании, станет наставником, отправится за призовыми местами на международных первенствах или рискнет открыть свой бизнес.

"Мы понимаем, что появление десятков тысяч новых высококлассных специалистов - важнейшая задача для развития промышленности. Поэтому выступаем партнером Союза "Молодые профессионалы", - говорит директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. Кстати, фонд профинансировал уже более 700 проектов по созданию и модернизации производств, и благодаря реализации этих проектов в России будет создано более 26 тысяч новых рабочих мест.

Седьмой Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдет с 23 по 30 октября 2020 года в дистанционно-очном формате. Это будут самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий, возраст участников от 16 до 49 лет. Всего заявлено более 300 конкурсантов из России и 12 стран мира. Экспертное сообщество представят более 100 человек. Участники поборются за призовые места в 23 компетенциях в дистанционном и аккумуляционном форматах.

Как рассказали в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", конкурсанты будут выполнять задания под прицелом видеокамер на более чем 100 площадках промышленных предприятий, корпоративных учебных центров, а также партнерских вузов и колледжей по всей стране. Эксперты будут контролировать ход соревнований удаленно в онлайн-режиме. Оценку работ участников по 17 компетенциям проведут дистанционно, по 6 компетенциям изготовленные изделия направят почтой в центр управления соревнованиями в Екатеринбурге.

Иностранные конкурсанты из Франции, Беларуси, Казахстана, Китая, Филиппин, Армении, Колумбии, Германии, Бразилии, Ганы, ЮАР и Эквадора будут состязаться дистанционно по компетенциям "Инженерный дизайн CAD", "Сетевое и системное администрирование", "Управление жизненным циклом".

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", крупнейших холдингов и корпораций.

В рамках чемпионата пройдет фестиваль профессий проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Фестиваль состоится в дистанционно-очном формате, благодаря которому попробовать себя в разных профессиях смогут школьники из любой точки России.