"Поезд Победы" отправился с Белорусского вокзала

Единственная в мире передвижная иммерсивная инсталляция "Поезд Победы", размещенная в движущемся составе поезда, отправилась с Белорусского вокзала, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

В инсталляции использовано 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов, которые призваны донести в познавательной форме новые факты о войне.

Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта через города Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тула, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосия, Севастополь, Новороссийск. Завершится маршрут в Волгограде.

Вторая часть пути победного поезда, после небольшого технического обслуживания, пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом отрезке "Поезд Победы" сделает остановки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

Обратно состав вернется уже в начале будущего года, уточнили в РЖД. По словам генерального директора-председателя правления РЖД Олега Белозерова, железные дороги сделают все возможное, чтобы выставку постелило как можно больше людей.

Экспозиция открылась 22 октября. Первыми выставку посетили студенты и школьники. В открытии выставки приняли участие первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.