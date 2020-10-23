Польша возобновила прокачку российской нефти

Прокачка российской нефти через территорию Польши по трубопроводу "Мозырь - Брест" возобновлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Ранее транзит нефти в Европу на польском участке трубопровода был приостановлен из-за проблем с энергоснабжением - на линию электропередачи упало дерево. Транзит был приостановлен по просьбе представительства "Транснефти" в Польше. Поступаемая по трубопроводу из России нефть скапливалась в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь", емкостью 500 тыс. кубометров, на территории Республики Беларусь.

Магистральный нефтепровод "Мозырь - Брест" входит в систему нефтепровода "Дружба", по которому осуществляется экспорт российской нефти в Восточную и Западную Европу.