Польский суд признал аборты из-за патологий неконституционными

В Польше запретили прерывать беременность из-за врожденных генетических дефектов у плода. Такое решение принял Конституционный суд, признав эту меру несоответствующей конституции страны.

С просьбой рассмотреть этот вопрос к Конституционному суду обратилась группа депутатов парламента, обосновав это тем, что такие аборты являются неуважением к норме о защите человеческой жизни. За значительное ограничение возможностей женщин и против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий, выступают представители правящей в Польше партии "Закон и справедливость", располагающей большинством голосов в парламенте, уточняет ТАСС.

Противники такого подхода считают недопустимым заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь. Добавим, что с 1993 года в Польше действует компромиссный закон, который запрещает аборты без медицинских оснований, без наличия угрозы для жизни и здоровья матери или серьезной патологии плода до 12 недели беременности. В минувшем году по причине патологий в республике было сделано 1 100 легальных абортов. Данные приводит Минздрав Польши.