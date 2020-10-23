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23.10.2020 12:36
Рубрика: Общество

Названо возникающее через несколько месяцев последствие COVID-19

Текст: Тимур Алимов

Одним из продолжительных последствий COVID-19 наряду с одышкой и нарушением обоняния является потеря волос, утверждают исследователи Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии.

Фото: iStock
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Как сообщает телеканал NHK, медики обследовали людей, проходивших лечение от нового коронавируса в стационаре в период с февраля по июнь. Средний возраст пациентов составляет 48,1 года.

25 процентов участников исследования заявили, что через два месяца после заболевания у них начали выпадать волосы. У некоторых из них процесс длился около 2,5 месяца, у большинства продолжается до сих пор. Также у части переболевших потеря волос началась совсем недавно, то есть спустя примерно четыре месяца после выписки из больницы.

Кроме того, 11 процентов обследованных пациентов рассказали о появившейся одышке, 10 процентов жаловались на постоянное ощущение усталости и столько же - на нарушение обоняния. У шести процентов респондентов до сих пор сохраняется сильный кашель. Самым редким последствием - о нем заявили два процента перенесших COVID-19 - является нарушение вкуса.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Один из авторов исследования доктор Мориока Шиничиро заявила, что выпадение волос наблюдалось у выживших после лихорадки Эбола и лихорадки денге. По ее словам, данный симптом может быть вызван не только физиологическими последствиями, но и сильным стрессом, пережитым пациентами. Изучение данного последствия будет продолжено.

К слову, с предположением японской ученой согласны медики из Университета Индианы, исследующие потерю волос у перенесших COVID-19 в США.

Так, по словам доктора Сары Хоган, у переболевших коронавирусом возникает телогеновая алопеция - они теряют от 50 до 100 волос в день из-за "отключения системы роста", произошедшего в результате сильного стресса. В ряде случаев наблюдается очаговая алопеция, при которой иммунная система атакует волосяные фолликулы, что также связано с психологическим состоянием. По словам ученых, такое состояние обычно длится до полугода, однако при отсутствии лечения может перейти в хроническое.

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