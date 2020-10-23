Премию "Ясная Поляна" получил Евгений Чижов

В Бетховенском зале Большого театра объявили имена лауреатов 18-го сезона премии "Ясная Поляна" - одной из главных литературных наград современной России с призовым фондом 6,7 млн рублей. Следить за церемонией можно было также онлайн, трансляция сохранилась по ссылке.

"Ясная Поляна" отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература", а также выбирает значительное событие в российской литературной жизни.

Предваряя оглашение победителей, председатель жюри премии, советник президента по культуре Владимир Толстой отметил: "В "Ясной Поляне" длинные-длинные Длинные списки. Очень много достойных произведений. И те, кто попадает в список Короткий, - это достойнейшие из достойнейших. Победители будут все". В общей сложности в 2020 году в основном конкурсе было номинировано 150 произведений, опубликованных как в виде отдельной книги, так и в литературных журналах. В финал попали шесть книг.

Член жюри премии Валентин Курбатов вышел к микрофону с нагрудным знаком Государственной премии, которую получил в этом году, и начал свою речь с того, что провел параллель между двуглавым орлом на российском гербе и двумя великими русскими писателями: "Головы орла - Пушкин и Толстой. Они смотрят в разные стороны, но сердце у них одно… Вот для того мы и работаем в "Ясной Поляне", чтобы не терялась целостность русского сознания…"

Победителем стал Евгений Чижов за роман "Собиратель рая" (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019). Получая награду, писатель прокомментировал, почему он так любит необычных персонажей: "Через странных героев можно по-новому увидеть ключевые темы человеческого существования: память и время. И ввести эти темы не как прихоть, а как те силы, которые сильнее человека. В таких персонажах лучше проявляется то, что в обычных людях часто скрыто".

Писатель, член жюри премии Евгений Водолазкин так охарактеризовал главного героя романа Чижова Кирилла и его мать, страдающую болезнью Альцгеймера: "Он действительно собирает рай и вот в каком смысле - он пытается вернуть место, в которое нет возврата. Гармония матери и сына здесь существует в довольно печальном виде: она теряет память и забывает его. И его теперь будто и нет вовсе. Но когда читаешь о том, чего нет, появляется мощная волна в душе, которая говорит о том, что есть и должно быть".

Отрывок из романа лауреата прочитал актер Данила Козловский.

Победитель в номинации "Современная русская проза" получит 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в Короткий список, поделят между собой 1 миллион рублей.

Номинация "Иностранная литература" награждает зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. Длинный список формируется экспертами, Короткого списка в этой номинации нет. В 2020 году жюри выбрало лауреата в этой номинации в шестой раз. Им стала британская писательница Патрисия Данкер с романом "Джеймс Миранда Барри". Автор получит 1,2 млн рублей, а переводчики книги Александра Борисенко и Виктор Сонькин - 500 тысяч рублей.

Член жюри премии Владислав Отрошенко так охарактеризовал книгу-победителя: "Это роман о силе человеческого духа, о загадке Судьбы и о загадочной английской душе, как это ни странно звучит, так как мы привыкли к загадочной русской душе. Это роман о человеке, прожившем мужскую жизнь, будучи рожденным женщиной".

Кстати, книга вышла на языке оригинала в 1999 году, а в русском переводе - лишь в 2020 году в издательстве "Синдбад". По понятным причинам писательница не смогла присутствовать на церемонии, но приезд Патрисии Данкер в Россию ожидается в марте 2021 года.

Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что был сделан не политический выбор. "Эта книга не о выборе пола, а о выборе судьбы. Для того, чтобы чего-то добиться в мире, иногда надо отказаться от собственного "я". А это порой сложнее, чем утверждать собственное "я" в мире".

Главным литературным событием года стал выход книги Олега Павлова "Отсчет времени обратный". Посмертную книгу собрала и составила супруга писателя Лилия Павлова, она же и получала награду. Хорошо знавший семью Олега Павлова писатель Павел Басинский отметил: "У него был ни на что не похожий стиль, он многим не нравился своей какой-то тяжеловесностью, вязкостью... Но это был настоящий стиль русской прозы". Денежное вознаграждение в этой номинации составляет 500 тысяч рублей.

Также на церемонии был вручен специальный приз "Выбор читателей". Он присуждается автору книги, набравшей наибольшее количество голосов в интернет-голосовании на сайте премии. Обладателем спецприза с огромным отрывом ото всех других финалистов (71,5%) стал 36-летний белорусский автор Саша Филипенко с повестью "Возвращение в Острог". Он получит в подарок поездку в Сеул.