Пресняков и Подольская стали родителями во второй раз

Наталья Подольская и Владимир Пресняков принимают поздравления с рождением второго ребенка. О пополнении в семье певица написала Instagram, опубликовав снимок из палаты родильного дома.

"Наш Ваня Пресняков. Мы очень счастливы. Все хорошо", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В своих интервью супруги не раз говорили, что мечтают о большой семье. Коллеги артистов и подписчики уже оставили тысячи поздравлений под фотографией с новорожденным, пожеланий здоровья малышу и родителям. Напомним, первенец - сын Артемий - в семье Преснякова и Подольской родился в 2015 году.