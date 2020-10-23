Прилепин возглавит список партии "За правду" на выборах в Госдуму

Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов "За правду" на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году, сообщила пресс-служба партии.

Уточняется, что такое решение было принято накануне на заседании ее центрального комитета. "Также в список войдут члены Экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку и не пойдут по одномандатным округам", - говорится в сообщении.

"Партия "За правду" воспринимает себя как силу, имеющую все основания для самого масштабного присутствия в российской политике, и мы, конечно же, никогда не будем удовлетворены минимальным, разовым, одномоментным, даже в моем лице, присутствием в Государственной думе", - приводит пресс-служба слова Прилепина.