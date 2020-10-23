Продажи кукол Барби побили рекорды на фоне пандемии COVID-19

В третьем квартале этого года продажи знаменитых кукол Барби показали рекордные показатели на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на данные производителя.

Отмечается, что продажи флагманской игрушки в этот период выросли на 29%. Это крупнейший квартальный рост продаж Барби как минимум за последние 20 лет, пишет РИА Новости.

Эксперты полагают, что такому росту способствовали карантинные меры, закрытие школ и садов по всему миру. Родители стремились развлечь своих детей без компьютеров и телефонов, выбирая для этого знакомые игрушки.

Первая кукла Барби была выпущена в 1959 году в США. За прошедшие годы она достигла мировой популярности. В последние годы производители Барби старались "вдохнуть новую жизнь" в этот бренд. Появились куклы с новыми размерами, родом занятий, цветом волос и кожи.