Психолог назвала пятницу тяжелым днем недели

Пятница является не менее тяжелым днем недели, чем понедельник. Об этом радио Sputnik рассказала старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Она объяснила свою точку зрения тем, что именно к этому времени у человека накапливается усталость от всей рабочей недели. Но, игнорируя усталость и ожидая скорого отдыха, он на этапе так называемого "последнего порыва" старается работать лучше.

К тому же к концу недели часто накапливается и недоделанная работа. Попытка справиться с ней в последние рабочие часы может привести к негативным последствиям. Люди растрачивают избыточное количество ресурсов и оказываются в состоянии повышенной напряженности.

"За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем - и физическим, и психическим", - отмечает эксперт. Ирина Блинникова рекомендует планировать рабочее время и распределять нагрузку равномерно по дням недели.