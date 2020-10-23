Пушков объяснил, зачем Турция купила российские С-400

Основные причины покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 больше политические, чем военные. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, данная закупка, несмотря на давление Вашингтона и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО, а также реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику. В своем Telegram российский сенатор выразил мнение, что после покупки С-400 изменилось отношение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны его официальных западных союзников.

Пушков также отметил, что, приобретя российское вооружение, турецкий лидер "укрепил неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы" партнерство с Москвой. А это подняло международный авторитет Анкары.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400, что спровоцировало кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон активно пытается добиться отказа от С-400. Анкару исключили из американской программы производства самолетов F-35, а также угрожают санкциями.