Путин дал рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям

Ситуация с распространением коронавируса сказывается на работе бизнеса. Пока регионы стараются не вводить жестких ограничений, но президент предупредил: действовать надо аккуратно, исходя из реалий, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.

"Конечно, как уже говорил, на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции", - заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

"Пока регионы стараются не вводить жестких карантинных ограничений", - констатировал президент. "Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - указал он.

"Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, конечно же, и также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса", - заключил Путин.