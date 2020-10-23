Путин назвал увеличение доходов граждан ключевым вопросом

Ситуация на рынке труда по-прежнему сложная, безработица не снижается, констатировал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

"Понятно, что ключевой вопрос здесь - увеличение доходов наших граждан, рост занятости в российской экономике", - заявил Владимир Путин.

"На этой теме хотел бы остановиться отдельно, поскольку ситуация на рынке труда остается достаточно сложной", - пояснил президент. В сентябре, например, безработица в России составила 6,3 процента, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился, привел он цифры.