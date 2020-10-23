Путин заявил о восстановлении экономики по ряду позиций

Экономика страны восстанавливается, но к устойчивому долгосрочному подъему еще не перешла, отметил президент на совещании по экономическому развитию, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление", - констатировал Владимир Путин. "Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост", - сказал он.

Вместе с тем, экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему, продолжил президент.

В России сохраняется ценовая стабильность, даже несмотря на действие ряда негативных факторов, отметил Путин. На середину октября инфляция составила 3,9 процента в годовом выражении, то есть в пределах целевого ориентира Центрального банка, сказал он.

На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос, хотя здесь еще хватает вопросов и проблем. "Однако эксперты пока проявляют осторожность - ну и правильно - говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой", - заметил президент.