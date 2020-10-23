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23.10.2020 07:30
Рубрика: Общество

Более 25 тысяч кг продуктов доставили москвичам социальные работники

Текст: Любовь Проценко
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Горячая линия Комплекса социального развития продолжает принимать заявки на предоставление социальных услуг от горожан, соблюдающих режим самоизоляции. С 26 сентября было оформлено почти пять тысяч заявок на доставку продуктов питания. Меньше, чем за месяц, столичные социальные работники доставили москвичам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, в общей сложности более 25 тысяч килограммов продуктов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Наши социальные работники - это самая настоящая армия помощи. Меньше, чем за месяц работы, они в общей сложности доставили более 25 тысяч килограммов продуктов москвичам, которые сейчас находятся на самоизоляции. Это действительно непросто, но сегодня перед нами стоит важная задача - защитить всех тех, кто находится в группе риска.

Чтобы сделать режим самоизоляции максимально комфортным для горожан, горячая линия Комплекса социального развития начала принимать заявки на предоставление социальных услуг: покупку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных. Так, с 26 сентября было оформлено 48,5 тысяч заявок на более 50 тысяч услуг, из которых почти пять тысяч заявок на покупку и доставку продуктов питания.

Главная награда для социальных работников - это благодарность москвичей. Отдел контроля качества горячей линии Комплекса социального развития отслеживает выполнение каждой заявки. Более 95% москвичей остались довольны предоставляемыми услуги и поблагодарили социальных помощников.

Напомним, что горячая линия Комплекса социального развития Москвы работает ежедневно. Если вы находитесь на самоизоляции и вам нужна помощь, звоните: +7 (495) 870-45-09.

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