Как получить 50-процентную скидку в метро

Воспользоваться новой скидочной системой в московском метро смогут даже те пассажиры, кто пользуется безлимитными билетами. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Как уже писала "РГ", эксперимент со скидками на проезд в непиковое время стартует 2 ноября на "фиолетовой" и "розовой" ветках. 50-процентная скидка будет действовать с открытия метро до 7.15 и с 8.45 до 9.15. По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей. По банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей. А для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на 10 рублей до окончания акции партнеров метро. Скидка не распространяется на бумажные "Единые" и на льготные билеты.

По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Начисления нужно записать "Удаленным пополнением" на желтом терминале.

Владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение "Метро Москвы".

Эксперимент продлится 8 месяцев. По расчетам дептранса, это на 7 процентов разгрузит вагоны в пиковые часы, позволит соблюсти социальную дистанцию в вагонах. Кроме того, машинисты смогут четче соблюдать график.