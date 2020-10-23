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23.10.2020 17:59

Липецким медикам передали автомобили администрации

Из парка администрации и управлений Липецкой области в больницы и поликлиники переданы 35 автомобилей. Это решение глава региона Игорь Артамонов озвучил на последнем заседании оперативного штаба. При этом все расходы по обслуживанию транспорта не себя берет администрация.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- В это непростое время мы принимаем все необходимые меры для борьбы с инфекцией. Количество обращений к медикам значительно выросло. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы медицинская помощь жителям оказывалась как можно быстрее и качественнее, - отметил Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
Игорь Артамонов призвал поддержать медиков

Автомобили переданы медицинским организация на неопределенный срок.

Игорь Артамонов отметил, что в сложной эпидемиологической ситуации с учетом перехода многих ведомств на дистанционную работу необходимость в таком количестве автомобилей снизилась. Поэтому будет правильно, если этот транспорт будет использоваться там, где он нужнее всего. Это позволит врачам быстрее добираться к пациентам.

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