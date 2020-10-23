На выходные тепло вернется в Москву

На смену холодной погоде в выходные в столицу вернется тепло. Воздух прогреется до +10. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, до середины недели с столичном регионе темпера ура воздух была ниже нормы на 1-2 градуса. В пятницу московская область окажется в зоне теплого атмосферного фронта, не смотря на дождь, воздух в верхних слоях атмосферы прогреется до +7...+9 градусов, а около земли температура составит +10..+12.. такая температура больше характерна первым числам октября.

- В субботу днем сильных осадков не ожидается, воздух прогреется до +8...+10, - рассказали в Метеослужбе. - В воскресенье сильных перемен не ожидается, вот только осадков будет чуть больше.