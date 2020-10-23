Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

В этом году в Подмосковье родились Ренавия, Эсмеральда и Властимира, Исаак-Ньютон, Астрэй и Путислав. Эти имена новорожденных пока претендуют на статус самых необычных, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу главного управления ЗАГС Московской области.

Самыми популярными именами, которыми маленьких жителей региона называют чаще всего, стали Анна, Мария и София, Александр, Михаил и Максим. В ведомстве добавили, что рождаемость радует - только летом в области родилось более 21 тысячи детей, что на 2 тысячи больше аналогичных прошлогодних показателей. А всего с начала года в Подмосковье появились на свет более 60 тысяч малышей.