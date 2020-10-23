Пушкинский музей готовит "запасные" выставки

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина учится работать в новых условиях и готовит "запасные" выставки, которые можно будет провести в случае отмены запланированных на 2021 год проектов. Об этом рассказала директор ГМИИ Марина Лошак.

"Весь следующий год мы планируем с очень важными, сложносочиненными, интеллектуальными и дорогостоящими проектами, и у каждого из этих проектов есть дублер, что называется "скамья запасных"", - рассказала она на онлайн-встрече французских и российских деятелей культуры, организованной Французским институтом при посольстве Франции в России.

По ее словам, в планах Пушкинского музея на будущий год провести четыре огромные выставки, а всего они готовят восемь проектов.

"Если не получится одна, у нас будет такая же по качеству другая", - отметила она и добавила, что, конечно, это огромная работа, но другого пути у музея, чтобы осуществить свою миссию, просто нет.

Лошак пояснила, что в условиях пандемии стало сложно что-либо планировать - все меняется слишком быстро и непредсказуемо. Также музей живет "в очень сложном финансовом коридоре, где курс иностранных валют по отношению к рублю драматически не соответствует реальным возможностям".

Однако даже в таких непростых условиях, Лошак не оставляет надежду провести в феврале 2021 года в Париже масштабную выставку произведений из коллекции братьев Морозовых, которую готовят Эрмитаж, Пушкинский музей и Третьяковская галерея.

Также выставка, посвященная Морозову, должна открыться в октябре и в самом Пушкинском музее. Как заметила Марина Лошак, если "не все смогут приехать в Париж, то все смогут приехать в Москву".