Новости

Заседание Госсовета по школьному образованию пройдет в декабре 14:34
В Подмосковье мать бросила на автозаправке двоих детей 14:27
В Челнах присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 14:27
Пушкинский музей готовит "запасные" выставки 14:22
ФСБ изъяла 30 кг мефедрона в подпольной нарколаборатории в Наро-Фоминске 14:19
В Ялте у семьи баптистского священника украли более 61 миллиона рублей 14:14
Лавров заявил о стабилизации политической ситуации в Киргизии 14:13
В Волгограде от коронавируса вылечили 96-летнего защитника Сталинграда 14:05
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще 14:04
Вышел трейлер криминальной ретро-драмы с Марго Робби "Страна грез" 14:01
Песков заявил о подконтрольности ситуации с коронавирусом 13:57
Захарова уличила Twitter и Facebook в политической цензуре 13:53
Тим Бёртон снимет новый сериал про семейку Аддамс 13:44
В Петербурге предложили узаконить советские вывески 13:40
Театр на Таганке предложил зрителям билеты "без масок" за 500 тысяч рублей 13:23
В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России 13:20
МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов 12:56
В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медсправок 12:44
Миронов сообщил об инфицировании коронавирусом 12:41
В Кемерове арестован экс-чиновник структуры Минэнерго РФ 12:35
Кобылкин: Авария на ТЭЦ-3 под Норильском не вызвана таянием мерзлоты 12:30
Мишустин обсудил подготовку проекта федерального бюджета с председателем "ЕР" 12:15
Министр Кобылкин считает причиной ЧП на Камчатке природный фактор 12:14
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье 12:05
Против блогера Mellstroy возбудили дело за избиение модели на стриме 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
23.10.2020 14:22
Рубрика: Культура

Пушкинский музей готовит "запасные" выставки

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина учится работать в новых условиях и готовит "запасные" выставки, которые можно будет провести в случае отмены запланированных на 2021 год проектов. Об этом рассказала директор ГМИИ Марина Лошак.

Фото: Константин Завражин/РГ
В музее Бахрушина открылась выставка к юбилею его основателя

"Весь следующий год мы планируем с очень важными, сложносочиненными, интеллектуальными и дорогостоящими проектами, и у каждого из этих проектов есть дублер, что называется "скамья запасных"", - рассказала она на онлайн-встрече французских и российских деятелей культуры, организованной Французским институтом при посольстве Франции в России.

По ее словам, в планах Пушкинского музея на будущий год провести четыре огромные выставки, а всего они готовят восемь проектов.

"Если не получится одна, у нас будет такая же по качеству другая", - отметила она и добавила, что, конечно, это огромная работа, но другого пути у музея, чтобы осуществить свою миссию, просто нет.

Лошак пояснила, что в условиях пандемии стало сложно что-либо планировать - все меняется слишком быстро и непредсказуемо. Также музей живет "в очень сложном финансовом коридоре, где курс иностранных валют по отношению к рублю драматически не соответствует реальным возможностям".

Однако даже в таких непростых условиях, Лошак не оставляет надежду провести в феврале 2021 года в Париже масштабную выставку произведений из коллекции братьев Морозовых, которую готовят Эрмитаж, Пушкинский музей и Третьяковская галерея.

Также выставка, посвященная Морозову, должна открыться в октябре и в самом Пушкинском музее. Как заметила Марина Лошак, если "не все смогут приехать в Париж, то все смогут приехать в Москву".

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще
МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов
Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом
ФСБ ликвидировала террористическое подполье в Дагестане и КЧР
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны