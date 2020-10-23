Собянин: Москве не нужны новые ограничения

Новых ограничений в связи с пандемией Москве пока не требуется, однако нужно неукоснительно соблюдать действующие. Об этом в интервью программе "Вести" на канале "Россия 1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Уже приняты серьезные меры, - отметил глава города. - На домашний режим переведены люди старше 65 лет, хронические больные". Также более миллиона горожан перешли на удаленную работу, напомнил глава города.

Собянин также добавил, что в ковидных больницах достаточно резервов: свободно около половины специализированного коечного фонда.