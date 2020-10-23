Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте запланированного ранее властями эксперимента по введению скидок на оплату проезда в метро.

Со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях подземки стоимость проезда уменьшится вдвое. Но только при поездках вне утреннего часа пик - до 07:15 и с 08:15 до 09:15. Об этом Собянин сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте. Этими мерами власти хотят разгрузить пиковые часы, стимулировав часть пассажиров пользоваться подземкой в более свободное время.

Нововведение продлится до 2 июля 2021 года.