Собянин осмотрел строящуюся станцию "Текстильщики" БКЛ метро

Ход строительства станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы находимся на восточном участке Большой кольцевой линии метро, участок, в который мы вошли позднее всех остальных секторов БКЛ, поэтому он в меньшей степени обеспечен проходкой, строительными работами, - сказал он. - Сегодня здесь выполнена где- то четверть строительных работ, и одновременно на всех участках идут проходческие щиты. Задача состоит в том, чтобы летом следующего года всю проходку на восточном участке пройти. С щитами 6 м, 10 м пройти и обеспечить в дальнейшем его станциями.

Мэр отметил, что станция "Текстильщики" находится уже в приличной степени готовности. Она является одним из самых ключевых транспортных узлов Москвы, которая обеспечивает переход не только с железнодорожной станции, но и с МЦД-2. Да и сама Таганско-Краснопресненская линия метро перегруженная, ей очень требуется разгрузка. Появление станции Большой кольцевой линии на этом месте поможет созданию мощного транспортного узла и улучшению транспортной ситуации в целом на востоке столицы.

Длина восточного участка БКЛ 11,4 км. На нем разместятся четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м.