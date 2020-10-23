Собрания жильцов предложили проводить через портал госуслуг

Проводить онлайн-собрания жильцов на портале госуслуг предлагает Минцифры. Ведомство разработало предусматривающий это проект постановления правительства.

Возможность проведения собраний жителей многоквартирных домов через интернет была упрощена весной нынешнего года, в том числе из-за пандемии. Однако, как отмечают эксперты, система ГИС ЖКХ и ее региональные аналоги, через которые предполагается голосовать, пока не приспособлены к этому.

Минцифры предлагает внести изменения в Положение о портале госуслуг. Будет предусмотрена возможность проведения общих собраний на портале, а также размещения на нем различной информации: сообщений о проведении собрания, принятых решений, итогов голосования, протоколов собраний. Для этого предполагается организовать взаимодействие портала с региональными информационными системами, ГИС ЖКХ, Единым государственным реестром недвижимости и другими государственными информационными системами, содержащими необходимую для проведения собраний информацию.

На днях представитель Минстроя сообщала, что доработать ГИС ЖКХ для проведения онлайн-собраний планируют к концу года. Голосование через портал госуслуг, подчеркнула представитель Минстроя, "пока на стадии проекта".