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23.10.2020 18:55

Социальное законодательство Липецкой области ждут изменения

Социальный комитет Липецкого областного Совета депутатов рассмотрел и одобрил изменения в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области".
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

При оформлении бесплатной протезно-ортопедической помощи в регионе исключается ряд условий. Среди них получение членом семьи страховой пенсии по старости или инвалидности, нахождение трудоспособного члена семьи на длительном лечении, регистрация трудоспособного члена семьи в качестве безработного, наличие определенного перечня движимого и недвижимого имущества и некоторые другие.

Как отметила председатель комитета по социальным вопросам Оксана Глотова, представленный законопроект, при соблюдении критерия адресности предоставления мер социальной поддержки, расширит круг получателей бесплатной протезно-ортопедической помощи.

Также были рассмотрены и одобрены изменения в Закон Липецкой области "О пособии на ребенка".

Фото: Липецкий облсовет
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- Поправки, которые мы рассматриваем, позволят большему числу семей с детьми получить данную меру социальной поддержки, - рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Изменения разработаны по обращениям жителей. Уточняются условия для получения пособий многодетными и малообеспеченными семьями, семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды, и семьями, которые экономически пострадали во время пандемии.

В представленном законопроекте скорректированы критерии в части наличия автотранспортных средств, которые будут учитываться при назначении пособия на ребенка. Его могут оформить многодетные семьи, имеющие транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Ранее пособие назначалось, если в семье был автомобиль до 120 лошадиных сил. Также не будут учитываться транспортные средства, полученные семьями в качестве подарка и в связи с рождением восьмого ребенка, и автомобили, которым десять и более лет.

- Социальная поддержка семей с детьми особенно важна во время пандемии, отметил спикер облсовета Павел Путилин. - Поэтому пособие на ребенка будет назначаться трудоспособным гражданам, которые временно потеряли работу и зарегистрировались в службе занятости. Ранее его могли оформить только жители, имеющие статус безработного, который присваивается не сразу.

Фото: Липецкий облсовет
Пособие на ребенка смогут получать больше липецких семей

Также теперь наличие у одного из членов семьи статуса индивидуального предпринимателя не будет являться препятствием для назначения пособия на ребенка.

Кроме того, исключаются критерии нуждаемости при назначении пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

- Это особая категория детей, которые нуждаются в опеке не только со стороны близких людей и общества, но также и государства, - добавил спикер регионального парламента.

Также в документе устанавливается единый подход к дате выплаты пособия "не позднее 20 числа каждого месяца". Денежные средства на пособие на ребенка будут перечисляться в кредитные организации на счета получателей именно в такой срок.

Как отметили в региональном парламенте, из-за сложной эпидемиологической обстановки заседания прошли в заочном режиме. Окончательное решение по представленным законопроектам будет вынесено на сессии 29 октября.

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