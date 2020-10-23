В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19

Лекарства для лечения коронавирусной инфекции в столице имеются в достаточном количестве. Необходимыми препаратами обеспечены все государственные медицинские организации, есть запас и на аптечном складе департамента здравоохранения. Так столичный депздрав ответил на появившуюся в СМИ информацию о дефиците лекарств.

Противовирусные и антибактериальные препараты, антибиотики и жаропонижающие для лечения больных с COVID-19 закуплены с запасом, сообщила пресс-служба депздрава. В ведомстве напомнили, что все медикаменты выдаются больным бесплатно по назначению врача.