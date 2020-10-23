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23.10.2020 10:56
Рубрика: Общество

В Госдуме назвали способы сделать маски и перчатки популярными

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какими способами можно стимулировать россиян активнее использовать средства индивидуальной защиты на фоне пандемии.

Фото: twitter.com/Tagesspiegel
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В эфире радио Sputnik депутат от ЛДПР констатировал, что не все россияне используют маски, перчатки и антисептики в общественных местах. И одна из причин игнорирования рекомендаций медиков, по его словам, финансовая - люди жалеют тратить деньги на покупку средств защиты.

Согласно его предложению, надо бесплатно раздавать маски и антисептики там, где это возможно: в магазинах, кафе, фитнес-клубах и других общественных местах. Нилов напомнил, что это небольшие затраты, ведь производство тех же масок стоит копейки.

Антисептики, конечно, дороже. Их депутат бесплатно раздавать не предлагает. Однако, считает он, должна быть постоянная социальная реклама с призывом пользоваться ими. Особенно активно такая реклама должна сопровождать передачи, которые смотрят пенсионеры, ведь это самая уязвимая для коронавируса категория. "Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают", - объяснил Ярослав Нилов.

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