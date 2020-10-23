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23.10.2020 18:54

В Липецкой области корректируют условия заключения соцконтрактов

Комитет по социальным вопросам Липецкого облсовета рассмотрел изменения в Закон "О государственной социальной помощи": согласно предложенным поправкам условия для заключения социального контракта по всем направления предлагается скорректировать для того, чтобы поддержку могли получить как можно больше жителей региона.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

- Сегодня получить социальную помощь на основании соцконтракта может как семья, так и один липчанин, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, - напомнил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Такая помощь в регионе осуществляется по четырем направлениям, в том числе на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на преодоление трудной жизненной ситуации. Сейчас фактически мы говорим о смягчении условий при заключении социальных контрактов, чтобы помощь смогло получить большее число жителей региона

Претенденты на заключение социальных контрактов должны соответствовать ряду требований. Одно из них касается недвижимости и земельных участков. Сегодня пересматривается их площадь. Согласно представленному законопроекту, для одиноко проживающего гражданина увеличивается норматив площади жилого помещения, если оно является единственным жильем (не более 60 квадратных метров в городе и не более 80 квадратных метров в сельской местности). Также теперь не ограничивается площадь земельного участка, который используется для садоводства и огородничества. Кроме того, у заявителя теперь допускается наличие гаража площадью до 30 "квадратов", а также недостроенного жилого дома.

Фото: Липецкий облсовет
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Меняется и еще один из критериев, который учитывается при заключении социального контракта - наличие автотранспорта. Для семей, где воспитывается трое детей или более, допускается наличие двух автомобилей. А если на заключение соцконтракта претендуют две или более семьи, которые ведут совместное хозяйство, то допускается наличие машины в каждой их них. Если автомобилю менее пяти лет, то мощность его двигателя не должна превышать 150 лошадиных сил. К более старым автомобилям требование к мощности не предъявляется.

В этом году в Липецкой области был установлен особый налоговый режим - "налог на профессиональный доход". В связи с этим предусматривается, что претендент на заключение социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательский деятельности или члены его семьи не должны в течение последних 12 месяцев вести бизнес в режиме самозанятости.

Напомним, что в рамках социального контракта в Липецкой области можно получить до 30 тысяч рублей на переобучение, до 250 тысяч рублей - на открытие собственного дела, а также стать обладателем ежемесячной выплаты в сумме 10515 рублей в случае сложной жизненной ситуации и во время поиска работы. Социальный контракт уже заключили свыше 2,6 тысячи липецких семей, в целом же, на финансирование программы из бюджетов разных уровней заложено почти 600 миллионов рублей.

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