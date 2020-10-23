В Липецкой области запретили караоке и дискотеки

В Липецкой области ввели запрет на проведение дискотек и использование караоке: соответствующее постановление подписано в администрации региона для борьбы с коронавирусом.

Как сообщили в администрации, помимо этих ограничений, в документе отражен и ряд других. Так, предприятиям общепита запрещено оказывать услуги с полуночи до шести часов утра, за исключением доставки заказов и самовывоза.

Предприятия и организации области также должны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов штата, без учета сотрудников из группы риска, а также беременных сотрудниц, в том случае, если такой формат работы возможен по роду деятельности.

Тем временем

В Воронежской области до 8 ноября приостановлена деятельность детских спортшкол, разрешены лишь индивидуальные тренировки.