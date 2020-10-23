В Москве из-за ковидных нарушений опечатали Adrenaline Stadium

После концерта на Adrenaline Stadium в Москве клуб опечатали из-за массовых ковидных нарушений.

Полиция обратила внимание, что во время одного из мероприятий зрители были без масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию. Материалы были переданы в Роспотребнадзор, рассказал главный специалист-эксперт управления по Москве Кирилл Максимкин.

Эксперты выявили и другие нарушения. В частности, вентиляция не соответствовала санитарным нормативам. Клуб был опечатан, все замечания отразили в административном протоколе. Дело рассмотрит суд. Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.