В Москве назвали меры, которые помогут избежать введения строгих ограничений

Маски, перчатки и удаленная работа - вот рецепт, который позволит не вводить более строгие ограничения в Москве в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС