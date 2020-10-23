В Москве назвали меры, которые помогут избежать введения строгих ограничений

Маски, перчатки и удаленная работа - вот рецепт, который позволит не вводить более строгие ограничения в Москве в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
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Он напомнил, что более 46 тысяч граждан и 12 тысяч юридических лиц были привлечены к административной ответственности и оштрафованы за несоблюдение мер санитарной безопасности и отсутствие предметов индивидуальной защиты. И это только с 1 сентября, когда власти усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.