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23.10.2020 12:02
Рубрика: Общество

В Москве назвали меры, которые помогут избежать введения строгих ограничений

Текст: Ирина Рыбникова
Маски, перчатки и удаленная работа - вот рецепт, который позволит не вводить более строгие ограничения в Москве в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Он напомнил, что более 46 тысяч граждан и 12 тысяч юридических лиц были привлечены к административной ответственности и оштрафованы за несоблюдение мер санитарной безопасности и отсутствие предметов индивидуальной защиты. И это только с 1 сентября, когда власти усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

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