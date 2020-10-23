В Москве запустят 109 новых трамваев

19 новых трехсекционных трамваев в следующем году выйдут на самые загруженные трамвайные линии Москвы. Еще 90 односекционных машин запустят там, где пассажиров не слишком много, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Новые трамваи - это улучшенная версия привычных "Витязей". В односекционных трамваях одновременно могут ехать до 150 человек, в трехсекционных, соответственно, почти в три раза больше. Все новинки - низкопольные, с кондиционерами, современными электронными табло и и розетками для зарядки гаджетов. По данным дептранса, сегодня по столице ходят уже 450 современных низкопольных трамваев, а к концу 2023 года будет обновлен весь трамвайный парк Москвы.