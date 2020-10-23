В музее Бахрушина открылась выставка к юбилею его основателя

Современники не раз задавали ему ехидные вопросы: правда ли, что он приобрел пуговицы от брюк Щепкина и пояс от платья Ермоловой? Купец Бахрушин не смущался - да, приобрел, и не только их.

И продолжал приобретать - например, вот этот веер, которым обмахивалась Мария Савина в роли Веры Филипповны в спектакле Александринки "Сердце не камень" в 1899 году, или балетные туфельки Фанни Эльслер, примы Парижской оперы XIX века. Создавая из, на взгляд современников, мелочей - крупнейшую в мире коллекцию по истории театра.

Кураторы выставки "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее", открытой в Театральном музее им. Бахрушина в честь 155-летия его основателя, назвали так свой проект, имея в виду именно эту черту Алексея Александровича - способность видеть большое за малым.

С 22 маленьких, купленных на Сухаревке, портретов людей в театральных костюмах (Алексей поспорил с кузеном - кто больше соберет театральных артефактов), началась эта коллекция, и уже много десятилетий отреставрированные, в красивой раме портреты XVIII века украшают Граненую гостиную музея. А не с Сухаревки ли, куда Бахрушин с той поры зачастил и стал скупать все театральное - костюмы и маски, автографы, рукописи и фото, личные вещи актеров, программки и афиши - вот это, на пожелтевшем листе: "1800 г. Ноября 1-го Императорскими российскими актерами представлена будет ЭДИП В АФИНАХ, трагедия в 3 действах. За нею последует АЛХИМИСТ, комедия в 1 действии"?

А вот под стеклом раскрытые тетради: почерк каллиграфический, но уж очень мелкий - дневник Матильды Кшесинской, мемуары Мариуса Петипа, выкупленные и сохраненные Бахрушиным (и в 2018 изданные).

Со временем владельцев грошовых лавок сменила солидная публика, знаменитые и начинающие актеры, художники и музыканты. Мы в зале русского театра XIX века: стены цвета бордового, имперского бархата, на них канделябры - и афиши, портреты, эскизы декораций, развешанные в духе XIX веке, на всю стену, шпалерно, когда между экспонатами на стене не остается свободного места. Кажется, что иначе такое количество артефактов было и не разместить.

Портреты маслом Щепкина и Гоголя, чуть пониже - литография Мочалова, сцена из "Горя от ума", где Щепкин - Фамусов, а Самарин - Чацкий, чуть в стороне, высоко - афиша "Орлеанской девы" с автографом Ермоловой ее поклоннику Бахрушину, и фото юной актрисы при шлеме и мече. Это Малый театр.

На пространстве, отданном Большому - изысканные эскизы декораций и костюмов Карла Вальца к "Кащею" и Анатолия Гельцера к "Спящей красавице", в стеклянных витринах - распашная ферязь и шапка, которые надевал Шаляпин выходя на сцену Мариинки в "Князе Игоре".

Переход от театров государственных к частным дизайнер выставки Анастасия Дорожкина отметила панно с героями "Синей птицы", в этом же зале знаменитый репинский портрет Саввы Мамонтова из собрания музея - и костюмы Шаляпина. Бахрушин собрал внушительную коллекцию артефактов, связанных с МХТ, где впервые поставили Метерлинка, Мамонтов основал Московскую частную русскую оперу, где Шаляпин пел Демона. Здесь же фотографии эскизов театра Корша, памятника бахрушинской щедрости: тот был построен на земле Бахрушиных, а отец основателя музея дал на строительство 50 тысяч.

Расходные книжки купца-коллекционера - вот куда хочется заглянуть в "семейном" зале выставки: добиться у отца денег на хозяйственные расходы было для матери мукой, вспоминает Юрий, сын Бахрушина. Эти суммы казались тому "безрассудно отторгнутыми от коллекции". Зато сама коллекция, начавшись в полуподвале дворца на Зацепском Валу, со временем едва не вытеснила семью из дома. А выбранное из нее с трудом уместилось в большую выставку.