В Подмосковье мать бросила на автозаправке двоих детей

В Одинцовском округе Подмосковья таксист подобрал на проезжей части двух мальчиков шести и семи лет. Как выяснилось позже, детей высадила из машины их мать, потому что они плохо себя вели.

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД России, 34-летняя жительница Одинцова приехала на автозаправку, где потребовала, чтобы сыновья вышли из машины, после чего спокойно уехала. Мальчики побежали за машиной прямо по проезжей части, откуда их подобрал и отвёз в полицию проезжавший мимо таксист.

Кстати, через некоторое время женщина вернулась на заправку и не обнаружив сыновей, сообщила полицейским, что дети похищены. Это, впрочем, не уберегло мать от возбуждения против неё уголовного дела по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".