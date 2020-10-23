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23.10.2020 14:27
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье мать бросила на автозаправке двоих детей

Текст: Ирина Рыбникова

В Одинцовском округе Подмосковья таксист подобрал на проезжей части двух мальчиков шести и семи лет. Как выяснилось позже, детей высадила из машины их мать, потому что они плохо себя вели.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
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Как сообщает пресс-служба областного главка МВД России, 34-летняя жительница Одинцова приехала на автозаправку, где потребовала, чтобы сыновья вышли из машины, после чего спокойно уехала. Мальчики побежали за машиной прямо по проезжей части, откуда их подобрал и отвёз в полицию проезжавший мимо таксист.

Кстати, через некоторое время женщина вернулась на заправку и не обнаружив сыновей, сообщила полицейским, что дети похищены. Это, впрочем, не уберегло мать от возбуждения против неё уголовного дела по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Одинцово

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