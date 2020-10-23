Вечером 23 октября москвичи смогут увидеть зарницу

Специалисты центра погоды "Фобос" сообщают, что в пятницу, 23 октября, у москвичей и гостей столицы появится возможность полюбоваться на зарницу. Это природное явление почти никогда не случается в конце октября, но этот год во многом является исключением из правил, в том числе и погодных.

"В период с 19.00 до 21.00 в столичном регионе местами есть небольшая вероятность возникновения зарницы - мгновенной вспышки света на горизонте при отдаленной грозе", - сообщает пресс-служба "Фобоса". В центре погоды уточнили, что сегодня температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 7-8 градусов и приблизится к рекорду 1989 года. Тогда 23 октября было почти 16 градусов тепла.