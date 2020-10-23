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23.10.2020 10:26
Рубрика: Общество

Якутии предоставят дополнительное оборудование для лечения коронавируса

Текст: Евгений Гайва
Республике Саха (Якутия) предоставят дополнительные медицинские средства и оборудование для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Такое поручение профильным федеральным органам исполнительной власти дал заместитель председателя правительства России -полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания в Нерюнгри о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба полпреда.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Трутнев также поручил проработать вопросы лечения больных коронавинусной инфекцией и принять превентивные меры для недопущения распространения инфекции.

Кроме того, министерству здравоохранения полпред поручил рассмотреть обращение республики об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. "Якутия - особая республика. Она очень большая. Расстояние между населенными пунктами такие, что сложно обеспечить качественную быструю медицинскую помощь. Особенно по отношению к такой сложной болезни как коронавирус. Сроки тестирования, когда тесты приезжают в лабораторию и возвращаются обратно, достигают 7-8 дней. А за это время течение болезни может измениться к худшему", - отметил Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что нужно либо разворачивать дополнительные лаборатории, либо обеспечивать быструю транспортировку.

Как напомнил вице-премьер, главой государства и правительством России был принят ряд мер по антикризисной поддержке регионов, в том числе государственных предприятий, малого и среднего предпринимательства, населения и здравоохранения. На реализацию этих мер Республике Саха (Якутия) из федерального бюджета выделено 18,13 млрд рублей. Большая часть запланированных мероприятий реализована.

Поддержка регионам ДФО по недопущению распространения новой коронавирусной инфекцией оказывается институтами развития Дальнего Востока. В этом году Фонд развития Дальнего Востока в рамках программы помощи регионам Дальнего Востока в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, которая была реализована по получению Юрия Трутнева, передал Республике Якутия 70,2 тысячи респираторов, 28,7 тысячи защитных очков, 50,7 тысячи комбинезонов, 16,2 тысячи пар перчаток, уточнили в пресс-службе.

Фото: Photoxpress
Чтобы попасть к врачу, жителям Якутии достаточно зайти в приложение

В ходе совещания также обсуждались дополнительные меры поддержки Якутии. За январь-август 2020 года индекс промышленного производства в регионе сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал - на 39,2%. Вице-премьер поручил поручение министерству финансов провести анализ социально-экономической ситуации в Якутии и совместно с региональным правительством представить предложения по мероприятиям, направленным на увеличение сбалансированности бюджета.

По мнению министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, в сложившейся экономической ситуации необходимо поддерживать дальневосточные регионы. "Республика Якутия - один из центров добычи и переработки полезных ископаемых в стране, вслед за этим начинает развиваться социальная инфраструктура. Темпы заданы неплохие, и нужно их не упустить. В условиях распространения коронавирусной инфекции наше внимание к проблемам республики должно быть усилено. Люди, их здоровье и благополучие - вот что главное", - отметил он.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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