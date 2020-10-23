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23.10.2020 15:27
Рубрика: Общество

"Медвежий" красный прилив погубил морских животных на Камчатке

Текст: Алексей Дуэль
Ученые Российской академии наук уверены, что гидробионтов в Авачинской бухте на Камчатке в конце сентября погубило природное явление, известное под названием "красный прилив". Об этом было заявлено на круглом столе, состоявшемся в президиуме РАН.

"После анализа проб воды и тканей погибших гидробионтов, которые независимо друг от друга провели многие научные организации и органы власти, достоверно было исключено техногенное воздействие на акваторию, - сказал вице-президент РАН Андрей Адрианов. - Проанализировав данные объективного наблюдения за 20 лет, информацию от сейсмологов и проведя еще множество исследований, мы пришли к выводу, что речь идет о таком явлении, как красный прилив, а непосредственным виновником торжества стали микроводоросли Karenia".

Фото: Анна Стрельченко/ТАСС
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Как пояснили ученые, эти водоросли выделяют токсины, которые воздействуют в первую очередь на донные организмы. Именно такие и составили основную часть биомассы, выброшенной штормом на берег.

По данным Росприроднадзора, в акватории Авачинской бухты были выявлены отдельные превышения содержания загрязняющих веществ, однако их масштабы явно недостаточны, чтобы вызвать такие последствия. Сейчас ведомство разбирается с источниками загрязнения, но их деятельность никак не связана с наступившей чрезвычайной ситуаций.

Ученые присваивают красным приливам собственные имена, точно также как тайфунам или цунами. Дальневосточные исследователи решили присвоить этому явлению название "Медвежий красный прилив".

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