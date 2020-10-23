В Чите при пожаре погибли три человека

В Чите при пожаре жилого дома погибли три человека, сообщает следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю.

Известно, что ЧП произошло в четырехквартирном доме. Хозяйка одной из квартир устроила застолье вместе с супружеской парой. Из-за задымления женщина и ее гости скончались, отравившись продуктами горения.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцов и жильцов соседних домов. Основная версия - несчастный случай, но окончательное решение будет принято после детального выяснения всех обстоятельств.