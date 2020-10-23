В Приморье из-за COVID-19 ограничат время работы кафе и ресторанов

В Приморье на заседании регионального оперативного штаба решили ограничить время работы предприятий общественного питания до 23 часов. Сделано это для того, чтобы предотвратить случаи нарушения "социальной дистанции", сообщает пресс-служба правительства края.

Как пояснила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, ограничения в первую очередь касаются ночных клубов, где регулярно фиксируют нарушения "социальной дистанции".

"Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23-00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания - люди возрастом от 30 до 40 лет", - приводит ее слова пресс-служба.

Кафе и рестораны, отметила она, могут работать днем, соблюдая все эпидемиологические требования.

За минувшие сутки в крае поставлен новый антирекорд - диагноз COVID-19 подтвердился у 130 человек. Общее число заболевших вплотную приблизилось к очередной тысячной отметке - сейчас от коронавируса в регионе пострадал 13941 человек.