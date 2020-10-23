Губернатор Самарской области провел совещание по строительству соцобъектов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание регионального штаба по управлению строительством социальных объектов. Участие в нем приняли руководители министерств и контрольных ведомств, главы городов и районов губернии, представители подрядных организаций.

Главная задача рабочей встречи - "сверить часы" по графикам проектирования, сдачи и ввода в эксплуатацию новых ключевых объектов социальной инфраструктуры, в которых нуждаются жители региона.

- Заканчивается год, и мы должны быть с вами уверены в том, что планы по вводу объектов капитального строительства в текущем году мы, безусловно, исполним. Безусловный приоритет тем объектам, возведение которых идет в рамках национальных проектов, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Наша системная работа по заявочной кампании, своевременной подготовке заявочной документации, защите этих проектов на федеральном уровне, а самое главное - четкое исполнение всех поставленных задач приводит к тому, что регион получает поддержку центра. Рассчитываю, что буквально в эти дни, когда заканчиваются дискуссии по федеральному бюджету, наш регион получит дополнительную поддержку по целому ряду важнейших проектов.

Несмотря на серьезные экономические сложности, вызванные пандемией, строительство объектов соцсферы остается безусловным приоритетом в работе областного Правительства. Это именно те объекты, которых больше всего ждут люди - детские сады, школы, поликлиники и больницы, спортивные комплексы. Всего в Самарской области сегодня на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов, 30 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году.

11 важнейших объектов уже введено в эксплуатацию. Это шесть детских садов на 1469 мест для детей, в том числе 403 - для малышей до трех лет. Кроме того, начали работать спорткомплексы в Похвистнево и Безенчуке. Завершилась реконструкция памятника истории и культуры - здания бывшего ресторана "Аквариум", отремонтирован центр правопорядка в Октябрьском районе Самары. Завершен первый этап строительства автодороги в село Лопатино. Еще 19 соцобъектов будут сданы до конца текущего года. В их числе кроме школ и детсадов значатся , детская поликлиника в Сызрани, крытого катка в Похвистнево, спорткомплекса "Акробат" в Тольятти, сельского ДК в Сергиевском районе и ряда автодорог.

Особое внимание участники совещания уделили объектам, которые относятся к категории "критичных". Это два детских сада в Волжском районе, а также школы в Приволжье и в Самаре. Ситуацию по каждому учреждению, где сроки работ отстают от заявленных, разобрали детально.

- Люди ждут от нас не объяснений, по каким причинам задерживается строительство, а ввода в эксплуатацию в заявленные сроки., - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к главам муниципалитетов. - Это ваша ответственность, в первую очередь.

Где-то решено привлечь дополнительных рабочих в помощь строительным бригадам, "поредевшим" от коронавируса, где-то навести порядок в ритмичном финансировании объектов, а где-то ввести ежедневный контроль со стороны местных властей.

Особое внимание участники заседания уделили и социальным объектам, строительство которых начнется в 2021 году. Это десятки детских садов, школ, дома культуры, дороги, а также набережная в Тольятти. С учетом тех решений, которые благодаря губернатору принимаются на федеральном уровне, есть все шансы уже в следующем году ввести в эксплуатацию Дворец спорта в Самаре.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Бюджет из-за пандемии сегодня несет колоссальные потери. Они будут и в следующем году, поэтому я прошу всех более внимательно относиться к тому, чтобы находить оптимальные проектные решения в рамках тех задач, которые перед регионом. Строительство ни одного объекта не может выходить за установленные сроки. У нас в предыдущие годы это неоднократно происходило. Но больше повторяться не должно. Если будет допущен срыв хотя бы по одному объекту, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до отстранения от должностей.